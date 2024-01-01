5 Bahreyn dinarından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile BHD → CHF çevirin

5 bhd
11,63 chf

1,000.د.ب BHD = 2,327SFr. CHF

01:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BHD → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,39712,4277
Düşük2,32692,3269
Ortalama2,36412,3820
Değişim-2.93%-3.05%
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1 BHD → CHF istatistikleri

BHD → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,3971, en düşük 2,3269 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,3641 oldu. BHD → CHF kurundaki değişiklik -2.93 değerindeydi.

BHD → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,4277, en düşük 2,3269 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,3820 oldu. BHD → CHF kurundaki değişiklik -3.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,7040,9241,6818,2171.660,561,3821,336
1 INR0,01210,0110,020,21819,8380,0170,016
1 EUR1,08390,63511,81919,7261.798,051,4961,446
1 NZD0,59549,8380,55110,847988,6970,8230,795

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bahreyn dinarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

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BHD → ZAR

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BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / İsviçre Frangı
1 BHD2,32692 CHF
5 BHD11,63460 CHF
10 BHD23,26920 CHF
20 BHD46,53840 CHF
50 BHD116,34600 CHF
100 BHD232,69200 CHF
250 BHD581,73000 CHF
500 BHD1.163,46000 CHF
1000 BHD2.326,92000 CHF
2000 BHD4.653,84000 CHF
5000 BHD11.634,60000 CHF
10000 BHD23.269,20000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Bahreyn Dinarı
1 CHF0,42975 BHD
5 CHF2,14876 BHD
10 CHF4,29752 BHD
20 CHF8,59504 BHD
50 CHF21,48760 BHD
100 CHF42,97520 BHD
250 CHF107,43800 BHD
500 CHF214,87600 BHD
1000 CHF429,75200 BHD
2000 CHF859,50400 BHD
5000 CHF2.148,76000 BHD
10000 CHF4.297,52000 BHD