10 Bahreyn dinarından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile BHD → CHF çevirin

10 bhd
23,27 chf

1,000.د.ب BHD = 2,327SFr. CHF

01:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BHD → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,39712,4277
Düşük2,32692,3269
Ortalama2,36412,3820
Değişim-2.93%-3.05%
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1 BHD → CHF istatistikleri

BHD → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,3971, en düşük 2,3269 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,3641 oldu. BHD → CHF kurundaki değişiklik -2.93 değerindeydi.

BHD → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,4277, en düşük 2,3269 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,3820 oldu. BHD → CHF kurundaki değişiklik -3.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6980,9241,6818,2171.660,581,3821,336
1 INR0,01210,0110,020,21819,840,0170,016
1 EUR1,08390,62911,81919,7251.798,081,4961,446
1 NZD0,59549,830,55110,845988,6260,8230,795

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bahreyn dinarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / İsviçre Frangı
1 BHD2,32719 CHF
5 BHD11,63595 CHF
10 BHD23,27190 CHF
20 BHD46,54380 CHF
50 BHD116,35950 CHF
100 BHD232,71900 CHF
250 BHD581,79750 CHF
500 BHD1.163,59500 CHF
1000 BHD2.327,19000 CHF
2000 BHD4.654,38000 CHF
5000 BHD11.635,95000 CHF
10000 BHD23.271,90000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Bahreyn Dinarı
1 CHF0,42970 BHD
5 CHF2,14852 BHD
10 CHF4,29703 BHD
20 CHF8,59406 BHD
50 CHF21,48515 BHD
100 CHF42,97030 BHD
250 CHF107,42575 BHD
500 CHF214,85150 BHD
1000 CHF429,70300 BHD
2000 CHF859,40600 BHD
5000 CHF2.148,51500 BHD
10000 CHF4.297,03000 BHD