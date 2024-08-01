100 Bulgar levasından Ukrayna grivnasına
Reel döviz kuru ile BGN → UAH çevirin
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|1 BGN → UAH
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|22,9834
|22,9834
|Düşük
|22,2277
|21,5145
|Ortalama
|22,6239
|22,2195
|Değişim
|1.64%
|4.74%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 BGN → UAH istatistikleri
BGN → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 22,9834, en düşük 22,2277 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 22,6239 oldu. BGN → UAH kurundaki değişiklik 1.64 değerindeydi.
BGN → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 22,9834, en düşük 21,5145 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 22,2195 oldu. BGN → UAH kurundaki değişiklik 4.74 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bulgar levasından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
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- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Bulgar Levası / Ukrayna Grivnası
|1 BGN
|22,59140 UAH
|5 BGN
|112,95700 UAH
|10 BGN
|225,91400 UAH
|20 BGN
|451,82800 UAH
|50 BGN
|1.129,57000 UAH
|100 BGN
|2.259,14000 UAH
|250 BGN
|5.647,85000 UAH
|500 BGN
|11.295,70000 UAH
|1000 BGN
|22.591,40000 UAH
|2000 BGN
|45.182,80000 UAH
|5000 BGN
|112.957,00000 UAH
|10000 BGN
|225.914,00000 UAH