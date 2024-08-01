5 Bulgar levasından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile BGN → UAH çevirin

5 bgn
112,96 uah

1,000лв BGN = 22,59₴ UAH

00:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek22,983422,9834
Düşük22,227721,5145
Ortalama22,623922,2195
Değişim1.64%4.74%
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1 BGN → UAH istatistikleri

BGN → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 22,9834, en düşük 22,2277 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 22,6239 oldu. BGN → UAH kurundaki değişiklik 1.64 değerindeydi.

BGN → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 22,9834, en düşük 21,5145 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 22,2195 oldu. BGN → UAH kurundaki değişiklik 4.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5281,3360,77818,215
1 EUR1,08311,8181,4951,6541,4470,84319,722
1 NZD0,5950,5510,8220,910,7960,46310,846
1 CAD0,7240,6691,21611,1060,9670,56313,189

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Bulgar levasından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Ukrayna Grivnası
1 BGN22,59140 UAH
5 BGN112,95700 UAH
10 BGN225,91400 UAH
20 BGN451,82800 UAH
50 BGN1.129,57000 UAH
100 BGN2.259,14000 UAH
250 BGN5.647,85000 UAH
500 BGN11.295,70000 UAH
1000 BGN22.591,40000 UAH
2000 BGN45.182,80000 UAH
5000 BGN112.957,00000 UAH
10000 BGN225.914,00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Bulgar Levası
1 UAH0,04426 BGN
5 UAH0,22132 BGN
10 UAH0,44265 BGN
20 UAH0,88529 BGN
50 UAH2,21324 BGN
100 UAH4,42647 BGN
250 UAH11,06618 BGN
500 UAH22,13235 BGN
1000 UAH44,26470 BGN
2000 UAH88,52940 BGN
5000 UAH221,32350 BGN
10000 UAH442,64700 BGN