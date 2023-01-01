5 Bulgar levasından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile BGN → DZD çevirin

5 bgn
372.31 dzd

1.00000 BGN = 74.46170 DZD

5:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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BGN → DZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BGN → 0 DZD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.057787.88161.425571.637940.966318.5099
1GBP1.1556711.22235101.5621.647481.892921.1167221.3912
1USD0.945450.818096183.08751.34781.548590.913617.5001
1INR0.01137890.00984620.012035510.01622150.0186380.01099560.210623

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Bulgar levasından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bulgar levası

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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plane
Çevrim kurları Bulgar Levası / Cezayir Dinarı
1 BGN74.46170 DZD
5 BGN372.30850 DZD
10 BGN744.61700 DZD
20 BGN1489.23400 DZD
50 BGN3723.08500 DZD
100 BGN7446.17000 DZD
250 BGN18615.42500 DZD
500 BGN37230.85000 DZD
1000 BGN74461.70000 DZD
2000 BGN148923.40000 DZD
5000 BGN372308.50000 DZD
10000 BGN744617.00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Bulgar Levası
1 DZD0.01343 BGN
5 DZD0.06715 BGN
10 DZD0.13430 BGN
20 DZD0.26859 BGN
50 DZD0.67148 BGN
100 DZD1.34297 BGN
250 DZD3.35742 BGN
500 DZD6.71485 BGN
1000 DZD13.42970 BGN
2000 DZD26.85940 BGN
5000 DZD67.14850 BGN
10000 DZD134.29700 BGN