bin Bulgar levasından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile BGN → AOA çevirin

1.000 bgn
451.711 aoa

1.00000 BGN = 451.71100 AOA

5:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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BGN → AOA çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BGN → 0 AOA
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.058187.89111.426051.637670.966518.5253
1GBP1.15511.2222101.5221.647221.891661.1163121.3984
1USD0.94510.818197183.0651.347751.547750.913417.5081
1INR0.01137770.009850080.012038810.01622520.0186330.01099620.210776

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Bulgar levasından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bulgar levası

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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plane
Çevrim kurları Bulgar Levası / Angola Kvanzası
1 BGN451.71100 AOA
5 BGN2258.55500 AOA
10 BGN4517.11000 AOA
20 BGN9034.22000 AOA
50 BGN22585.55000 AOA
100 BGN45171.10000 AOA
250 BGN112927.75000 AOA
500 BGN225855.50000 AOA
1000 BGN451711.00000 AOA
2000 BGN903422.00000 AOA
5000 BGN2258555.00000 AOA
10000 BGN4517110.00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Bulgar Levası
1 AOA0.00221 BGN
5 AOA0.01107 BGN
10 AOA0.02214 BGN
20 AOA0.04428 BGN
50 AOA0.11069 BGN
100 AOA0.22138 BGN
250 AOA0.55345 BGN
500 AOA1.10690 BGN
1000 AOA2.21380 BGN
2000 AOA4.42760 BGN
5000 AOA11.06900 BGN
10000 AOA22.13800 BGN