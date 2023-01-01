1 Angola kvanzasından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile AOA → BGN çevirin

1 aoa
0.00 bgn

1.00000 AOA = 0.00222 BGN

14:8 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → BGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 BGN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.055587.76431.424711.646390.967418.6259
1GBP1.1556711.21975101.4221.646421.902591.1179921.5243
1USD0.94740.81984183.14951.34981.559820.916517.6465
1INR0.01139420.009859830.012026510.01623340.01875920.01102230.212226

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Angola kvanzasından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Bulgar Levası
1 AOA0.00222 BGN
5 AOA0.01110 BGN
10 AOA0.02221 BGN
20 AOA0.04441 BGN
50 AOA0.11103 BGN
100 AOA0.22207 BGN
250 AOA0.55517 BGN
500 AOA1.11033 BGN
1000 AOA2.22066 BGN
2000 AOA4.44132 BGN
5000 AOA11.10330 BGN
10000 AOA22.20660 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Angola Kvanzası
1 BGN450.31600 AOA
5 BGN2251.58000 AOA
10 BGN4503.16000 AOA
20 BGN9006.32000 AOA
50 BGN22515.80000 AOA
100 BGN45031.60000 AOA
250 BGN112579.00000 AOA
500 BGN225158.00000 AOA
1000 BGN450316.00000 AOA
2000 BGN900632.00000 AOA
5000 BGN2251580.00000 AOA
10000 BGN4503160.00000 AOA