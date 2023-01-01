1 Angola kvanzasından Gürcistan larisine
Reel döviz kuru ile AOA → GEL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Angola kvanzasından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Angola Kvanzası
|1 GEL
|312.40700 AOA
|5 GEL
|1562.03500 AOA
|10 GEL
|3124.07000 AOA
|20 GEL
|6248.14000 AOA
|50 GEL
|15620.35000 AOA
|100 GEL
|31240.70000 AOA
|250 GEL
|78101.75000 AOA
|500 GEL
|156203.50000 AOA
|1000 GEL
|312407.00000 AOA
|2000 GEL
|624814.00000 AOA
|5000 GEL
|1562035.00000 AOA
|10000 GEL
|3124070.00000 AOA