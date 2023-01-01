20 Angola kvanzasından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile AOA → GEL çevirin

20 aoa
0,06 gel

1.00000 AOA = 0.00320 GEL

14:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → GEL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 GEL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.054787.69971.423741.646430.9669518.6314
1GBP1.1556711.219101.3611.645531.90291.1174721.5338
1USD0.94810.820345183.15131.34991.561040.916817.6651
1INR0.01140260.009865690.012026310.01623430.01877340.01102570.212445

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Angola kvanzasından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Gürcistan Larisi
1 AOA0.00320 GEL
5 AOA0.01600 GEL
10 AOA0.03201 GEL
20 AOA0.06401 GEL
50 AOA0.16003 GEL
100 AOA0.32006 GEL
250 AOA0.80015 GEL
500 AOA1.60030 GEL
1000 AOA3.20060 GEL
2000 AOA6.40120 GEL
5000 AOA16.00300 GEL
10000 AOA32.00600 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Angola Kvanzası
1 GEL312.44100 AOA
5 GEL1562.20500 AOA
10 GEL3124.41000 AOA
20 GEL6248.82000 AOA
50 GEL15622.05000 AOA
100 GEL31244.10000 AOA
250 GEL78110.25000 AOA
500 GEL156220.50000 AOA
1000 GEL312441.00000 AOA
2000 GEL624882.00000 AOA
5000 GEL1562205.00000 AOA
10000 GEL3124410.00000 AOA