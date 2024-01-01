10 Gürcistan larisinden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile GEL → AOA çevirin

1,000₾ GEL = 337,7Kz AOA

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → AOA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AOA
1 GEL → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek338,4600352,2960
Düşük333,6040332,9880
Ortalama336,4168340,5321
Değişim0.07%1.03%
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1 GEL → AOA istatistikleri

GEL → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 338,4600, en düşük 333,6040 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 336,4168 oldu. GEL → AOA kurundaki değişiklik 0.07 değerindeydi.

GEL → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 352,2960, en düşük 332,9880 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 340,5321 oldu. GEL → AOA kurundaki değişiklik 1.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - AOA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Angola Kvanzası
1 GEL337,72400 AOA
5 GEL1.688,62000 AOA
10 GEL3.377,24000 AOA
20 GEL6.754,48000 AOA
50 GEL16.886,20000 AOA
100 GEL33.772,40000 AOA
250 GEL84.431,00000 AOA
500 GEL168.862,00000 AOA
1000 GEL337.724,00000 AOA
2000 GEL675.448,00000 AOA
5000 GEL1.688.620,00000 AOA
10000 GEL3.377.240,00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Gürcistan Larisi
1 AOA0,00296 GEL
5 AOA0,01481 GEL
10 AOA0,02961 GEL
20 AOA0,05922 GEL
50 AOA0,14805 GEL
100 AOA0,29610 GEL
250 AOA0,74025 GEL
500 AOA1,48050 GEL
1000 AOA2,96100 GEL
2000 AOA5,92200 GEL
5000 AOA14,80500 GEL
10000 AOA29,61000 GEL