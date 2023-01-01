1 Hollanda Antilleri guldeninden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile ANG → OMR çevirin

1 ang
0,214 omr

1.00000 ANG = 0.21362 OMR

13:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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ANG → OMR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ANG → 0 OMR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86461.0546587.69891.422831.649310.9675518.6248
1GBP1.156611.21975101.4281.645561.90751.1190721.5404
1USD0.948150.81984183.15451.34911.563840.917417.6597
1INR0.01140270.009859240.012025810.0162240.01880650.01103250.212372

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Hollanda Antilleri guldeninden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hollanda Antilleri parası

ANG → USD

ANG → EUR

ANG → GBP

ANG → NZD

ANG → SGD

ANG → ZAR

ANG → CAD

ANG → INR

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plane
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Umman Riyali
1 ANG0.21362 OMR
5 ANG1.06808 OMR
10 ANG2.13616 OMR
20 ANG4.27232 OMR
50 ANG10.68080 OMR
100 ANG21.36160 OMR
250 ANG53.40400 OMR
500 ANG106.80800 OMR
1000 ANG213.61600 OMR
2000 ANG427.23200 OMR
5000 ANG1068.08000 OMR
10000 ANG2136.16000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Hollanda Antilleri Parası
1 OMR4.68129 ANG
5 OMR23.40645 ANG
10 OMR46.81290 ANG
20 OMR93.62580 ANG
50 OMR234.06450 ANG
100 OMR468.12900 ANG
250 OMR1170.32250 ANG
500 OMR2340.64500 ANG
1000 OMR4681.29000 ANG
2000 OMR9362.58000 ANG
5000 OMR23406.45000 ANG
10000 OMR46812.90000 ANG