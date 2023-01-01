50 Hollanda Antilleri guldeninden İzlanda kronuna
Reel döviz kuru ile ANG → ISK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hollanda Antilleri guldeninden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / İzlanda Kronu
|1 ANG
|76.29910 ISK
|5 ANG
|381.49550 ISK
|10 ANG
|762.99100 ISK
|20 ANG
|1525.98200 ISK
|50 ANG
|3814.95500 ISK
|100 ANG
|7629.91000 ISK
|250 ANG
|19074.77500 ISK
|500 ANG
|38149.55000 ISK
|1000 ANG
|76299.10000 ISK
|2000 ANG
|152598.20000 ISK
|5000 ANG
|381495.50000 ISK
|10000 ANG
|762991.00000 ISK