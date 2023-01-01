5 Ermeni dramından CFP frangına

Reel döviz kuru ile AMD → XPF çevirin

5 amd
1 xpf

1.00000 AMD = 0.28961 XPF

12:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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AMD → XPF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 XPF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.053887.64311.420631.648110.967618.6081
1GBP1.1583511.22065101.521.645561.909061.1208221.5544
1USD0.948950.819236183.16861.34811.563970.918317.6581
1INR0.01140990.00985030.012023810.01620920.01880480.01104140.212317

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Ermeni dramından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / CFP Frangı
1 AMD0.28961 XPF
5 AMD1.44807 XPF
10 AMD2.89614 XPF
20 AMD5.79228 XPF
50 AMD14.48070 XPF
100 AMD28.96140 XPF
250 AMD72.40350 XPF
500 AMD144.80700 XPF
1000 AMD289.61400 XPF
2000 AMD579.22800 XPF
5000 AMD1448.07000 XPF
10000 AMD2896.14000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Ermeni Dramı
1 XPF3.45287 AMD
5 XPF17.26435 AMD
10 XPF34.52870 AMD
20 XPF69.05740 AMD
50 XPF172.64350 AMD
100 XPF345.28700 AMD
250 XPF863.21750 AMD
500 XPF1726.43500 AMD
1000 XPF3452.87000 AMD
2000 XPF6905.74000 AMD
5000 XPF17264.35000 AMD
10000 XPF34528.70000 AMD