2.000 İsviçre frangından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile XPF → AMD çevirin

2.000 xpf
7.067,90 amd

1,000₣ XPF = 3,534֏ AMD

20:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XPF → AMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 XPF → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,54983,5498
Düşük3,48883,4742
Ortalama3,52483,5118
Değişim1.29%1.25%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XPF → AMD istatistikleri

XPF → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,5498, en düşük 3,4888 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,5248 oldu. XPF → AMD kurundaki değişiklik 1.29 değerindeydi.

XPF → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,5498, en düşük 3,4742 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,5118 oldu. XPF → AMD kurundaki değişiklik 1.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2670,91783,7660,7811,5341,387
1 SGD0,754113,7690,69163,1410,5891,1571,045
1 ZAR0,0550,07310,054,5860,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,928191,3840,8521,6741,513

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsviçre frangından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Ermeni Dramı
1 XPF3,53395 AMD
5 XPF17,66975 AMD
10 XPF35,33950 AMD
20 XPF70,67900 AMD
50 XPF176,69750 AMD
100 XPF353,39500 AMD
250 XPF883,48750 AMD
500 XPF1.766,97500 AMD
1000 XPF3.533,95000 AMD
2000 XPF7.067,90000 AMD
5000 XPF17.669,75000 AMD
10000 XPF35.339,50000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / CFP Frangı
1 AMD0,28297 XPF
5 AMD1,41485 XPF
10 AMD2,82970 XPF
20 AMD5,65940 XPF
50 AMD14,14850 XPF
100 AMD28,29700 XPF
250 AMD70,74250 XPF
500 AMD141,48500 XPF
1000 AMD282,97000 XPF
2000 AMD565,94000 XPF
5000 AMD1.414,85000 XPF
10000 AMD2.829,70000 XPF