20 İsviçre frangından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile XPF → AMD çevirin

1,000₣ XPF = 3,449֏ AMD

12:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → AMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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AMD
1 XPF → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,53963,6233
Düşük3,42493,4249
Ortalama3,49703,5576
Değişim-2.33%-3.79%
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1 XPF → AMD istatistikleri

XPF → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,5396, en düşük 3,4249 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,4970 oldu. XPF → AMD kurundaki değişiklik -2.33 değerindeydi.

XPF → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,6233, en düşük 3,4249 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,5576 oldu. XPF → AMD kurundaki değişiklik -3.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXPF - AMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,33918,0340,94684,4180,7911,5391,402
1 SGD0,747113,4670,70663,0390,5911,1491,047
1 ZAR0,0550,07410,0524,6810,0440,0850,078
1 EUR1,0571,41619,064189,2390,8361,6271,482

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Çevrim kurları CFP Frangı / Ermeni Dramı
1 XPF3,44941 AMD
5 XPF17,24705 AMD
10 XPF34,49410 AMD
20 XPF68,98820 AMD
50 XPF172,47050 AMD
100 XPF344,94100 AMD
250 XPF862,35250 AMD
500 XPF1.724,70500 AMD
1000 XPF3.449,41000 AMD
2000 XPF6.898,82000 AMD
5000 XPF17.247,05000 AMD
10000 XPF34.494,10000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / CFP Frangı
1 AMD0,28991 XPF
5 AMD1,44953 XPF
10 AMD2,89905 XPF
20 AMD5,79810 XPF
50 AMD14,49525 XPF
100 AMD28,99050 XPF
250 AMD72,47625 XPF
500 AMD144,95250 XPF
1000 AMD289,90500 XPF
2000 AMD579,81000 XPF
5000 AMD1.449,52500 XPF
10000 AMD2.899,05000 XPF