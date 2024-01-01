1 уругвайское песо в канадские доллары

Сконвертируйте UYU в CAD по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = C$0,03302 CAD

Среднерыночный курс в 08:21
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График изменения обменного курса UYU к CAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CAD
1 UYU в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03380,0341
Низкий0,03300,0319
В среднем0,03330,0332
Изменение-0.44%-2.70%
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Соотношение 1 UYU к CAD

За последние 30 дней максимальный курс UYU к CAD составил 0,0338, а минимальный — 0,0330. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0333. Изменение курса UYU к CAD в процентном соотношении составило -0.44.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к CAD составил 0,0341, а минимальный — 0,0319. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0332. Изменение курса UYU к CAD в процентном соотношении составило -2.70.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8291,06890,1541,4881,6240,93821,631
1 GBP1,20711,289108,7861,7951,961,13226,102
1 USD0,9360,776184,3861,3931,520,87820,247
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,24

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайское песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

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UYU в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Канадский доллар
1 UYU0,03302 CAD
5 UYU0,16509 CAD
10 UYU0,33018 CAD
20 UYU0,66037 CAD
50 UYU1,65092 CAD
100 UYU3,30184 CAD
250 UYU8,25460 CAD
500 UYU16,50920 CAD
1000 UYU33,01840 CAD
2000 UYU66,03680 CAD
5000 UYU165,09200 CAD
10000 UYU330,18400 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Уругвайское песо
1 CAD30,28620 UYU
5 CAD151,43100 UYU
10 CAD302,86200 UYU
20 CAD605,72400 UYU
50 CAD1 514,31000 UYU
100 CAD3 028,62000 UYU
250 CAD7 571,55000 UYU
500 CAD15 143,10000 UYU
1000 CAD30 286,20000 UYU
2000 CAD60 572,40000 UYU
5000 CAD151 431,00000 UYU
10000 CAD302 862,00000 UYU