100 уругвайских песо в бахрейнские динары

Сконвертируйте UYU в BHD по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = .د.ب0,008938 BHD

Среднерыночный курс в 08:17
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UYU к BHD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BHD
1 UYU в BHDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00920,0094
Низкий0,00890,0089
В среднем0,00910,0092
Изменение-1.61%-4.22%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UYU к BHD

За последние 30 дней максимальный курс UYU к BHD составил 0,0092, а минимальный — 0,0089. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0091. Изменение курса UYU к BHD в процентном соотношении составило -1.61.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к BHD составил 0,0094, а минимальный — 0,0089. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0092. Изменение курса UYU к BHD в процентном соотношении составило -4.22.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UYU к BHD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8291,06990,221,4881,6240,93921,613
1 GBP1,20611,29108,8321,7951,961,13226,072
1 USD0,9350,775184,3891,3921,5190,87820,216
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,24

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в бахрейнские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и BHD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в BHD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Бахрейнский динар
1 UYU0,00894 BHD
5 UYU0,04469 BHD
10 UYU0,08938 BHD
20 UYU0,17876 BHD
50 UYU0,44691 BHD
100 UYU0,89381 BHD
250 UYU2,23453 BHD
500 UYU4,46906 BHD
1000 UYU8,93811 BHD
2000 UYU17,87622 BHD
5000 UYU44,69055 BHD
10000 UYU89,38110 BHD
Обменные курсы Бахрейнский динар / Уругвайское песо
1 BHD111,88000 UYU
5 BHD559,40000 UYU
10 BHD1 118,80000 UYU
20 BHD2 237,60000 UYU
50 BHD5 594,00000 UYU
100 BHD11 188,00000 UYU
250 BHD27 970,00000 UYU
500 BHD55 940,00000 UYU
1000 BHD111 880,00000 UYU
2000 BHD223 760,00000 UYU
5000 BHD559 400,00000 UYU
10000 BHD1 118 800,00000 UYU