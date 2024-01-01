10 украинских гривен в парагвайские гуарани

Сконвертируйте UAH в PYG по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = ₲190,4 PYG

Среднерыночный курс в 04:09
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График изменения обменного курса UAH к PYG

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PYG
1 UAH в PYGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий194,9090194,9090
Низкий189,0330184,7520
В среднем191,8991189,5164
Изменение-0.12%3.08%
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Соотношение 1 UAH к PYG

За последние 30 дней максимальный курс UAH к PYG составил 194,9090, а минимальный — 189,0330. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 191,8991. Изменение курса UAH к PYG в процентном соотношении составило -0.12.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к PYG составил 194,9090, а минимальный — 184,7520. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 189,5164. Изменение курса UAH к PYG в процентном соотношении составило 3.08.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,3790,7751,3291,39217,6141,517
1 EUR1,071190,4080,831,4241,49218,8731,626
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2911,205108,93811,7161,79722,7411,959

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в парагвайские гуарани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Парагвайский гуарани
1 UAH190,43500 PYG
5 UAH952,17500 PYG
10 UAH1 904,35000 PYG
20 UAH3 808,70000 PYG
50 UAH9 521,75000 PYG
100 UAH19 043,50000 PYG
250 UAH47 608,75000 PYG
500 UAH95 217,50000 PYG
1000 UAH190 435,00000 PYG
2000 UAH380 870,00000 PYG
5000 UAH952 175,00000 PYG
10000 UAH1 904 350,00000 PYG
Обменные курсы Парагвайский гуарани / Украинская гривна
1 PYG0,00525 UAH
5 PYG0,02626 UAH
10 PYG0,05251 UAH
20 PYG0,10502 UAH
50 PYG0,26256 UAH
100 PYG0,52511 UAH
250 PYG1,31278 UAH
500 PYG2,62557 UAH
1000 PYG5,25114 UAH
2000 PYG10,50228 UAH
5000 PYG26,25570 UAH
10000 PYG52,51140 UAH