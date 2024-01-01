10 украинских гривен в никарагуанские кордобы

Сконвертируйте UAH в NIO по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = C$0,8980 NIO

Среднерыночный курс в 03:54
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График изменения обменного курса UAH к NIO

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NIO
1 UAH в NIOПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,89860,9031
Низкий0,89420,8928
В среднем0,89680,8978
Изменение-0.06%-0.17%
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Соотношение 1 UAH к NIO

За последние 30 дней максимальный курс UAH к NIO составил 0,8986, а минимальный — 0,8942. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8968. Изменение курса UAH к NIO в процентном соотношении составило -0.06.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к NIO составил 0,9031, а минимальный — 0,8928. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8978. Изменение курса UAH к NIO в процентном соотношении составило -0.17.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,3910,7741,3281,39217,6161,517
1 EUR1,072190,4340,831,4231,49218,8771,626
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2911,205108,98711,7151,79822,751,959

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в никарагуанские кордобы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и NIO из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в NIO, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Никарагуанская кордоба
1 UAH0,89802 NIO
5 UAH4,49012 NIO
10 UAH8,98024 NIO
20 UAH17,96048 NIO
50 UAH44,90120 NIO
100 UAH89,80240 NIO
250 UAH224,50600 NIO
500 UAH449,01200 NIO
1000 UAH898,02400 NIO
2000 UAH1 796,04800 NIO
5000 UAH4 490,12000 NIO
10000 UAH8 980,24000 NIO
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Украинская гривна
1 NIO1,11356 UAH
5 NIO5,56780 UAH
10 NIO11,13560 UAH
20 NIO22,27120 UAH
50 NIO55,67800 UAH
100 NIO111,35600 UAH
250 NIO278,39000 UAH
500 NIO556,78000 UAH
1000 NIO1 113,56000 UAH
2000 NIO2 227,12000 UAH
5000 NIO5 567,80000 UAH
10000 NIO11 135,60000 UAH