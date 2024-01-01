1 тысяча украинских гривен в лесотские лоти

Сконвертируйте UAH в LSL по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = L0,4293 LSL

Среднерыночный курс в 03:32
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График изменения обменного курса UAH к LSL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LSL
1 UAH в LSLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,43390,4423
Низкий0,42050,4171
В среднем0,42880,4300
Изменение1.19%-2.93%
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Соотношение 1 UAH к LSL

За последние 30 дней максимальный курс UAH к LSL составил 0,4339, а минимальный — 0,4205. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4288. Изменение курса UAH к LSL в процентном соотношении составило 1.19.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к LSL составил 0,4423, а минимальный — 0,4171. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4300. Изменение курса UAH к LSL в процентном соотношении составило -2.93.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,3950,7741,3281,39217,6221,518
1 EUR1,072190,4760,831,4241,49218,8911,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,00911,7151,79822,7611,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в лесотские лоти

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

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UAH в INR

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UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Лесотский лоти
1 UAH0,42927 LSL
5 UAH2,14637 LSL
10 UAH4,29274 LSL
20 UAH8,58548 LSL
50 UAH21,46370 LSL
100 UAH42,92740 LSL
250 UAH107,31850 LSL
500 UAH214,63700 LSL
1000 UAH429,27400 LSL
2000 UAH858,54800 LSL
5000 UAH2 146,37000 LSL
10000 UAH4 292,74000 LSL
Обменные курсы Лесотский лоти / Украинская гривна
1 LSL2,32951 UAH
5 LSL11,64755 UAH
10 LSL23,29510 UAH
20 LSL46,59020 UAH
50 LSL116,47550 UAH
100 LSL232,95100 UAH
250 LSL582,37750 UAH
500 LSL1 164,75500 UAH
1000 LSL2 329,51000 UAH
2000 LSL4 659,02000 UAH
5000 LSL11 647,55000 UAH
10000 LSL23 295,10000 UAH