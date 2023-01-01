bin Ukrayna grivnasından Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile UAH → LSL çevirin

1.000 uah
517,42 lsl

1.00000 UAH = 0.51742 LSL

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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UAH → LSL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UAH → 0 LSL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Ukrayna grivnasından Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ukrayna grivnası

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

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plane
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Lesotho Lotisi
1 UAH0.51742 LSL
5 UAH2.58709 LSL
10 UAH5.17419 LSL
20 UAH10.34838 LSL
50 UAH25.87095 LSL
100 UAH51.74190 LSL
250 UAH129.35475 LSL
500 UAH258.70950 LSL
1000 UAH517.41900 LSL
2000 UAH1034.83800 LSL
5000 UAH2587.09500 LSL
10000 UAH5174.19000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Ukrayna Grivnası
1 LSL1.93267 UAH
5 LSL9.66335 UAH
10 LSL19.32670 UAH
20 LSL38.65340 UAH
50 LSL96.63350 UAH
100 LSL193.26700 UAH
250 LSL483.16750 UAH
500 LSL966.33500 UAH
1000 LSL1932.67000 UAH
2000 LSL3865.34000 UAH
5000 LSL9663.35000 UAH
10000 LSL19326.70000 UAH