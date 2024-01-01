1 украинская гривна в гонконгские доллары

Сконвертируйте UAH в HKD по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = $0,1894 HKD

Среднерыночный курс в 02:58
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График изменения обменного курса UAH к HKD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HKD
1 UAH в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,18960,1911
Низкий0,18880,1888
В среднем0,18930,1898
Изменение-0.06%-0.42%
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Соотношение 1 UAH к HKD

За последние 30 дней максимальный курс UAH к HKD составил 0,1896, а минимальный — 0,1888. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1893. Изменение курса UAH к HKD в процентном соотношении составило -0.06.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к HKD составил 0,1911, а минимальный — 0,1888. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1898. Изменение курса UAH к HKD в процентном соотношении составило -0.42.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,5090,7741,3281,39217,6141,517
1 EUR1,072190,6150,831,4231,49218,8871,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2080,018
1 GBP1,2921,205109,17811,7151,79822,7561,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинская гривна

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UAH в SGD

UAH в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Гонконгский доллар
1 UAH0,18940 HKD
5 UAH0,94699 HKD
10 UAH1,89398 HKD
20 UAH3,78796 HKD
50 UAH9,46990 HKD
100 UAH18,93980 HKD
250 UAH47,34950 HKD
500 UAH94,69900 HKD
1000 UAH189,39800 HKD
2000 UAH378,79600 HKD
5000 UAH946,99000 HKD
10000 UAH1 893,98000 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Украинская гривна
100 HKD527,98800 UAH
200 HKD1 055,97600 UAH
300 HKD1 583,96400 UAH
500 HKD2 639,94000 UAH
1000 HKD5 279,88000 UAH
2000 HKD10 559,76000 UAH
2500 HKD13 199,70000 UAH
3000 HKD15 839,64000 UAH
4000 HKD21 119,52000 UAH
5000 HKD26 399,40000 UAH
10000 HKD52 798,80000 UAH
20000 HKD105 597,60000 UAH