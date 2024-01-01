1 украинская гривна в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте UAH в GBP по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = £0,01886 GBP

Среднерыночный курс в 02:30
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График изменения обменного курса UAH к GBP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GBP
1 UAH в GBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01890,0191
Низкий0,01860,0181
В среднем0,01880,0186
Изменение1.04%-0.65%
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Соотношение 1 UAH к GBP

За последние 30 дней максимальный курс UAH к GBP составил 0,0189, а минимальный — 0,0186. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0188. Изменение курса UAH к GBP в процентном соотношении составило 1.04.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к GBP составил 0,0191, а минимальный — 0,0181. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0186. Изменение курса UAH к GBP в процентном соотношении составило -0.65.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,4110,7741,3281,39217,6281,519
1 EUR1,072190,4970,831,4241,49218,8991,628
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,02911,7151,79822,7691,962

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинская гривна

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Британский фунт стерлингов
1 UAH0,01886 GBP
5 UAH0,09430 GBP
10 UAH0,18860 GBP
20 UAH0,37720 GBP
50 UAH0,94300 GBP
100 UAH1,88600 GBP
250 UAH4,71500 GBP
500 UAH9,43000 GBP
1000 UAH18,86000 GBP
2000 UAH37,72000 GBP
5000 UAH94,30000 GBP
10000 UAH188,60000 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Украинская гривна
1 GBP53,02220 UAH
5 GBP265,11100 UAH
10 GBP530,22200 UAH
20 GBP1 060,44400 UAH
50 GBP2 651,11000 UAH
100 GBP5 302,22000 UAH
250 GBP13 255,55000 UAH
500 GBP26 511,10000 UAH
1000 GBP53 022,20000 UAH
2000 GBP106 044,40000 UAH
5000 GBP265 111,00000 UAH
10000 GBP530 222,00000 UAH