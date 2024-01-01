20 танзанийских шиллингов в коморские франки

Сконвертируйте TZS в KMF по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = CF0,1724 KMF

Среднерыночный курс в 00:09
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса TZS к KMF

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KMF
1 TZS в KMFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,17240,1724
Низкий0,16520,1613
В среднем0,16780,1650
Изменение4.36%4.14%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TZS к KMF

За последние 30 дней максимальный курс TZS к KMF составил 0,1724, а минимальный — 0,1652. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1678. Изменение курса TZS к KMF в процентном соотношении составило 4.36.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к KMF составил 0,1724, а минимальный — 0,1613. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1650. Изменение курса TZS к KMF в процентном соотношении составило 4.14.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график TZS к KMF

Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3291,3911,5190,77517,63784,3840,934
1 SGD0,75311,0471,1430,58313,27563,5160,703
1 CAD0,7190,95511,0920,55712,67760,6540,671
1 AUD0,6580,8750,91610,5111,61355,5630,615

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в коморские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и KMF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в KMF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Франк Комор
1 TZS0,17240 KMF
5 TZS0,86200 KMF
10 TZS1,72400 KMF
20 TZS3,44800 KMF
50 TZS8,62000 KMF
100 TZS17,24000 KMF
250 TZS43,10000 KMF
500 TZS86,20000 KMF
1000 TZS172,40000 KMF
2000 TZS344,80000 KMF
5000 TZS862,00000 KMF
10000 TZS1 724,00000 KMF
Обменные курсы Франк Комор / Танзанийский шиллинг
1 KMF5,80045 TZS
5 KMF29,00225 TZS
10 KMF58,00450 TZS
20 KMF116,00900 TZS
50 KMF290,02250 TZS
100 KMF580,04500 TZS
250 KMF1 450,11250 TZS
500 KMF2 900,22500 TZS
1000 KMF5 800,45000 TZS
2000 KMF11 600,90000 TZS
5000 KMF29 002,25000 TZS
10000 KMF58 004,50000 TZS