1 новый тайваньский доллар в польские злотые

Сконвертируйте TWD в PLN по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = zł0,1257 PLN

Среднерыночный курс в 21:46
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График изменения обменного курса TWD к PLN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PLN
1 TWD в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,12610,1261
Низкий0,12200,1188
В среднем0,12450,1220
Изменение3.02%3.57%
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Соотношение 1 TWD к PLN

За последние 30 дней максимальный курс TWD к PLN составил 0,1261, а минимальный — 0,1220. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1245. Изменение курса TWD к PLN в процентном соотношении составило 3.02.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к PLN составил 0,1261, а минимальный — 0,1188. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1220. Изменение курса TWD к PLN в процентном соотношении составило 3.57.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3260,7751,391,5197,775152,7550,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1455,862115,1740,704
1 GBP1,2911,71211,7941,9610,037197,1991,205
1 CAD0,7190,9540,55711,0925,593109,8920,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новый тайваньский доллар

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TWD в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Польский злотый
1 TWD0,12569 PLN
5 TWD0,62843 PLN
10 TWD1,25686 PLN
20 TWD2,51372 PLN
50 TWD6,28430 PLN
100 TWD12,56860 PLN
250 TWD31,42150 PLN
500 TWD62,84300 PLN
1000 TWD125,68600 PLN
2000 TWD251,37200 PLN
5000 TWD628,43000 PLN
10000 TWD1 256,86000 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Новый тайваньский доллар
1 PLN7,95633 TWD
5 PLN39,78165 TWD
10 PLN79,56330 TWD
20 PLN159,12660 TWD
50 PLN397,81650 TWD
100 PLN795,63300 TWD
250 PLN1 989,08250 TWD
500 PLN3 978,16500 TWD
1000 PLN7 956,33000 TWD
2000 PLN15 912,66000 TWD
5000 PLN39 781,65000 TWD
10000 PLN79 563,30000 TWD