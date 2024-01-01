1 тонганская паанга в турецкие лиры

Сконвертируйте TOP в TRY по реальному обменному курсу

1 top
14,32 try

T$1,000 TOP = TL14,32 TRY

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TOP в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий14,340514,3405
Низкий13,842213,6116
В среднем14,103513,9181
Изменить0.54%4.99%
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Соотношение 1 TOP к TRY

За последние 30 дней максимальный курс TOP к TRY составил 14,3405, а минимальный — 13,8422. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 14,1035. Изменение курса TOP к TRY в процентном соотношении составило 0.54.

За последние 90 дней максимальный курс TOP к TRY составил 14,3405, а минимальный — 13,6116. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 13,9181. Изменение курса TOP к TRY в процентном соотношении составило 4.99.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из тонганских паанг в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TOP из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TOP в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тонганская паанга / Турецкая лира
1 TOP14,31610 TRY
5 TOP71,58050 TRY
10 TOP143,16100 TRY
20 TOP286,32200 TRY
50 TOP715,80500 TRY
100 TOP1 431,61000 TRY
250 TOP3 579,02500 TRY
500 TOP7 158,05000 TRY
1000 TOP14 316,10000 TRY
2000 TOP28 632,20000 TRY
5000 TOP71 580,50000 TRY
10000 TOP143 161,00000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Тонганская паанга
1 TRY0,06985 TOP
5 TRY0,34926 TOP
10 TRY0,69851 TOP
20 TRY1,39702 TOP
50 TRY3,49256 TOP
100 TRY6,98512 TOP
250 TRY17,46280 TOP
500 TRY34,92560 TOP
1000 TRY69,85120 TOP
2000 TRY139,70240 TOP
5000 TRY349,25600 TOP
10000 TRY698,51200 TOP