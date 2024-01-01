20 туркменистанских манатов в ямайские доллары

Сконвертируйте TMT в JMD по реальному обменному курсу

20 tmt
892,58 jmd

T1,000 TMT = J$44,63 JMD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TMT в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий44,744044,7440
Низкий44,417144,1923
В среднем44,570344,5127
Изменить0.30%0.99%
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Соотношение 1 TMT к JMD

За последние 30 дней максимальный курс TMT к JMD составил 44,7440, а минимальный — 44,4171. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 44,5703. Изменение курса TMT к JMD в процентном соотношении составило 0.30.

За последние 90 дней максимальный курс TMT к JMD составил 44,7440, а минимальный — 44,1923. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 44,5127. Изменение курса TMT к JMD в процентном соотношении составило 0.99.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для туркменистанских манатов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Туркменский манат / Ямайский доллар
1 TMT44,62890 JMD
5 TMT223,14450 JMD
10 TMT446,28900 JMD
20 TMT892,57800 JMD
50 TMT2 231,44500 JMD
100 TMT4 462,89000 JMD
250 TMT11 157,22500 JMD
500 TMT22 314,45000 JMD
1000 TMT44 628,90000 JMD
2000 TMT89 257,80000 JMD
5000 TMT223 144,50000 JMD
10000 TMT446 289,00000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Туркменский манат
1 JMD0,02241 TMT
5 JMD0,11204 TMT
10 JMD0,22407 TMT
20 JMD0,44814 TMT
50 JMD1,12035 TMT
100 JMD2,24070 TMT
250 JMD5,60175 TMT
500 JMD11,20350 TMT
1000 JMD22,40700 TMT
2000 JMD44,81400 TMT
5000 JMD112,03500 TMT
10000 JMD224,07000 TMT