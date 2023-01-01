5 руандийских франков в венгерские форинты

Сконвертируйте RWF в HUF по реальному обменному курсу

5 rwf
2 huf

1.00000 RWF = 0.30006 HUF

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса RWF к HUF

1 мин. назад 1 RWF → 0 HUF
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из руандийских франков в венгерские форинты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RWF из выпадающего списка для исходной валюты и HUF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RWF в HUF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for руандийских франков

RWF в USD

RWF в EUR

RWF в CAD

RWF в GBP

RWF в SGD

RWF в AUD

RWF в ZAR

RWF в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Руандийский франк / Венгерский форинт
1 RWF0.30006 HUF
5 RWF1.50032 HUF
10 RWF3.00063 HUF
20 RWF6.00126 HUF
50 RWF15.00315 HUF
100 RWF30.00630 HUF
250 RWF75.01575 HUF
500 RWF150.03150 HUF
1000 RWF300.06300 HUF
2000 RWF600.12600 HUF
5000 RWF1500.31500 HUF
10000 RWF3000.63000 HUF
Обменные курсы Венгерский форинт / Руандийский франк
2000 HUF6665.26000 RWF
5000 HUF16663.15000 RWF
10000 HUF33326.30000 RWF
15000 HUF49989.45000 RWF
20000 HUF66652.60000 RWF
30000 HUF99978.90000 RWF
40000 HUF133305.20000 RWF
50000 HUF166631.50000 RWF
60000 HUF199957.80000 RWF
100000 HUF333263.00000 RWF
150000 HUF499894.50000 RWF
200000 HUF666526.00000 RWF