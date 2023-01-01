Сербские динары в арубанские флорины

Сконвертируйте RSD в AWG по реальному обменному курсу

1 000 rsd
16,56 awg

1.00000 RSD = 0.01656 AWG

Среднерыночный курс в 5:14 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса RSD к AWG

1 мин. назад 1 RSD → 0 AWG
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860551.0750589.13921.457181.676750.9582518.5276
1GBP1.1620511.2492103.5791.693231.948371.1135321.529
1USD0.93020.800512182.91631.355451.55970.8913517.2342
1INR0.01121840.009654460.012060410.01634720.01881050.010750.207851

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сербских динаров в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RSD из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RSD в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сербский динар

RSD в USD

RSD в EUR

RSD в MXN

RSD в GBP

RSD в ZAR

RSD в CAD

RSD в SGD

RSD в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сербский динар / Арубанский флорин
1 RSD0.01656 AWG
5 RSD0.08278 AWG
10 RSD0.16557 AWG
20 RSD0.33114 AWG
50 RSD0.82784 AWG
100 RSD1.65569 AWG
250 RSD4.13922 AWG
500 RSD8.27845 AWG
1000 RSD16.55690 AWG
2000 RSD33.11380 AWG
5000 RSD82.78450 AWG
10000 RSD165.56900 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Сербский динар
1 AWG60.39780 RSD
5 AWG301.98900 RSD
10 AWG603.97800 RSD
20 AWG1207.95600 RSD
50 AWG3019.89000 RSD
100 AWG6039.78000 RSD
250 AWG15099.45000 RSD
500 AWG30198.90000 RSD
1000 AWG60397.80000 RSD
2000 AWG120795.60000 RSD
5000 AWG301989.00000 RSD
10000 AWG603978.00000 RSD