1 тысяча пакистанских рупий в турецкие лиры

Сконвертируйте PKR в TRY по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = TL0,1236 TRY

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к TRY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TRY
1 PKR в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,12360,1236
Низкий0,12290,1202
В среднем0,12340,1226
Изменение0.24%2.77%
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Соотношение 1 PKR к TRY

За последние 30 дней максимальный курс PKR к TRY составил 0,1236, а минимальный — 0,1229. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1234. Изменение курса PKR к TRY в процентном соотношении составило 0.24.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к TRY составил 0,1236, а минимальный — 0,1202. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1226. Изменение курса PKR к TRY в процентном соотношении составило 2.77.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Турецкая лира
1 PKR0,12364 TRY
5 PKR0,61819 TRY
10 PKR1,23637 TRY
20 PKR2,47274 TRY
50 PKR6,18185 TRY
100 PKR12,36370 TRY
250 PKR30,90925 TRY
500 PKR61,81850 TRY
1000 PKR123,63700 TRY
2000 PKR247,27400 TRY
5000 PKR618,18500 TRY
10000 PKR1 236,37000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Пакистанская рупия
1 TRY8,08817 PKR
5 TRY40,44085 PKR
10 TRY80,88170 PKR
20 TRY161,76340 PKR
50 TRY404,40850 PKR
100 TRY808,81700 PKR
250 TRY2 022,04250 PKR
500 TRY4 044,08500 PKR
1000 TRY8 088,17000 PKR
2000 TRY16 176,34000 PKR
5000 TRY40 440,85000 PKR
10000 TRY80 881,70000 PKR