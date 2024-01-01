2 000 пакистанских рупий в малавийские квачи

Сконвертируйте PKR в MWK по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = MK6,239 MWK

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PKR к MWK

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MWK
1 PKR в MWKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий6,24776,2503
Низкий6,22426,1878
В среднем6,23916,2297
Изменение0.00%0.40%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PKR к MWK

За последние 30 дней максимальный курс PKR к MWK составил 6,2477, а минимальный — 6,2242. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 6,2391. Изменение курса PKR к MWK в процентном соотношении составило 0.00.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к MWK составил 6,2503, а минимальный — 6,1878. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 6,2297. Изменение курса PKR к MWK в процентном соотношении составило 0.40.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PKR к MWK

Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в малавийские квачи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и MWK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в MWK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Малавийская квача
1 PKR6,23857 MWK
5 PKR31,19285 MWK
10 PKR62,38570 MWK
20 PKR124,77140 MWK
50 PKR311,92850 MWK
100 PKR623,85700 MWK
250 PKR1 559,64250 MWK
500 PKR3 119,28500 MWK
1000 PKR6 238,57000 MWK
2000 PKR12 477,14000 MWK
5000 PKR31 192,85000 MWK
10000 PKR62 385,70000 MWK
Обменные курсы Малавийская квача / Пакистанская рупия
1 MWK0,16029 PKR
5 MWK0,80147 PKR
10 MWK1,60293 PKR
20 MWK3,20586 PKR
50 MWK8,01465 PKR
100 MWK16,02930 PKR
250 MWK40,07325 PKR
500 MWK80,14650 PKR
1000 MWK160,29300 PKR
2000 MWK320,58600 PKR
5000 MWK801,46500 PKR
10000 MWK1 602,93000 PKR