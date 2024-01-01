5 пакистанских рупий в монгольские тугрики

Сконвертируйте PKR в MNT по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = ₮12,26 MNT

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к MNT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MNT
1 PKR в MNTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий12,257612,2576
Низкий12,177512,0939
В среднем12,223212,1702
Изменение0.61%1.04%
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Соотношение 1 PKR к MNT

За последние 30 дней максимальный курс PKR к MNT составил 12,2576, а минимальный — 12,1775. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 12,2232. Изменение курса PKR к MNT в процентном соотношении составило 0.61.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к MNT составил 12,2576, а минимальный — 12,0939. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 12,1702. Изменение курса PKR к MNT в процентном соотношении составило 1.04.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в монгольские тугрики

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и MNT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в MNT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Монгольский тугрик
1 PKR12,25760 MNT
5 PKR61,28800 MNT
10 PKR122,57600 MNT
20 PKR245,15200 MNT
50 PKR612,88000 MNT
100 PKR1 225,76000 MNT
250 PKR3 064,40000 MNT
500 PKR6 128,80000 MNT
1000 PKR12 257,60000 MNT
2000 PKR24 515,20000 MNT
5000 PKR61 288,00000 MNT
10000 PKR122 576,00000 MNT
Обменные курсы Монгольский тугрик / Пакистанская рупия
1 MNT0,08158 PKR
5 MNT0,40791 PKR
10 MNT0,81582 PKR
20 MNT1,63164 PKR
50 MNT4,07910 PKR
100 MNT8,15820 PKR
250 MNT20,39550 PKR
500 MNT40,79100 PKR
1000 MNT81,58200 PKR
2000 MNT163,16400 PKR
5000 MNT407,91000 PKR
10000 MNT815,82000 PKR