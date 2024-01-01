1 пакистанская рупия в фунты острова Мэн

Сконвертируйте PKR в IMP по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = £0,002785 IMP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к IMP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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IMP
1 PKR в IMPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00280,0028
Низкий0,00280,0027
В среднем0,00280,0027
Изменение1.17%-0.82%
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Соотношение 1 PKR к IMP

За последние 30 дней максимальный курс PKR к IMP составил 0,0028, а минимальный — 0,0028. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0028. Изменение курса PKR к IMP в процентном соотношении составило 1.17.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к IMP составил 0,0028, а минимальный — 0,0027. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0027. Изменение курса PKR к IMP в процентном соотношении составило -0.82.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в фунты острова Мэн

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и IMP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в IMP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Фунт (о. Мэн)
1 PKR0,00278 IMP
5 PKR0,01392 IMP
10 PKR0,02785 IMP
20 PKR0,05569 IMP
50 PKR0,13923 IMP
100 PKR0,27847 IMP
250 PKR0,69616 IMP
500 PKR1,39233 IMP
1000 PKR2,78465 IMP
2000 PKR5,56930 IMP
5000 PKR13,92325 IMP
10000 PKR27,84650 IMP
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Пакистанская рупия
1 IMP359,11100 PKR
5 IMP1 795,55500 PKR
10 IMP3 591,11000 PKR
20 IMP7 182,22000 PKR
50 IMP17 955,55000 PKR
100 IMP35 911,10000 PKR
250 IMP89 777,75000 PKR
500 IMP179 555,50000 PKR
1000 IMP359 111,00000 PKR
2000 IMP718 222,00000 PKR
5000 IMP1 795 555,00000 PKR
10000 IMP3 591 110,00000 PKR