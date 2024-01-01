2 000 кин Папуа-Новой Гвинеи в угандийские шиллинги

Сконвертируйте PGK в UGX по реальному обменному курсу

K1,000 PGK = Ush925,4 UGX

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PGK к UGX

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

UGX
1 PGK в UGXПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий938,1560964,4640
Низкий925,4060925,4060
В среднем930,5739943,7979
Изменение-0.86%-4.05%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PGK к UGX

За последние 30 дней максимальный курс PGK к UGX составил 938,1560, а минимальный — 925,4060. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 930,5739. Изменение курса PGK к UGX в процентном соотношении составило -0.86.

За последние 90 дней максимальный курс PGK к UGX составил 964,4640, а минимальный — 925,4060. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 943,7979. Изменение курса PGK к UGX в процентном соотношении составило -4.05.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PGK к UGX

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кин Папуа-Новой Гвинеи в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PGK из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PGK в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для кин Папуа-Новой Гвинеи

PGK в USD

PGK в EUR

PGK в GBP

PGK в INR

PGK в JPY

PGK в RUB

PGK в AUD

PGK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Угандийский шиллинг
1 PGK925,40600 UGX
5 PGK4 627,03000 UGX
10 PGK9 254,06000 UGX
20 PGK18 508,12000 UGX
50 PGK46 270,30000 UGX
100 PGK92 540,60000 UGX
250 PGK231 351,50000 UGX
500 PGK462 703,00000 UGX
1000 PGK925 406,00000 UGX
2000 PGK1 850 812,00000 UGX
5000 PGK4 627 030,00000 UGX
10000 PGK9 254 060,00000 UGX
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Папуа-Новой Гвинеи Кина
1 UGX0,00108 PGK
5 UGX0,00540 PGK
10 UGX0,01081 PGK
20 UGX0,02161 PGK
50 UGX0,05403 PGK
100 UGX0,10806 PGK
250 UGX0,27015 PGK
500 UGX0,54031 PGK
1000 UGX1,08061 PGK
2000 UGX2,16122 PGK
5000 UGX5,40305 PGK
10000 UGX10,80610 PGK