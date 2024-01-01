1 кина Папуа-Новой Гвинеи в коста-риканские колоны

Сконвертируйте PGK в CRC по реальному обменному курсу

K1,000 PGK = ₡129,7 CRC

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PGK к CRC

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CRC
1 PGK в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий131,5760136,7800
Низкий129,4400129,4400
В среднем130,5811132,3322
Изменение-1.40%-5.19%
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Соотношение 1 PGK к CRC

За последние 30 дней максимальный курс PGK к CRC составил 131,5760, а минимальный — 129,4400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 130,5811. Изменение курса PGK к CRC в процентном соотношении составило -1.40.

За последние 90 дней максимальный курс PGK к CRC составил 136,7800, а минимальный — 129,4400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 132,3322. Изменение курса PGK к CRC в процентном соотношении составило -5.19.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из кин Папуа-Новой Гвинеи в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PGK из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PGK в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для кина Папуа-Новой Гвинеи

PGK в USD

PGK в EUR

PGK в GBP

PGK в INR

PGK в JPY

PGK в RUB

PGK в AUD

PGK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Коста-риканский колон
1 PGK129,68700 CRC
5 PGK648,43500 CRC
10 PGK1 296,87000 CRC
20 PGK2 593,74000 CRC
50 PGK6 484,35000 CRC
100 PGK12 968,70000 CRC
250 PGK32 421,75000 CRC
500 PGK64 843,50000 CRC
1000 PGK129 687,00000 CRC
2000 PGK259 374,00000 CRC
5000 PGK648 435,00000 CRC
10000 PGK1 296 870,00000 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Папуа-Новой Гвинеи Кина
1 CRC0,00771 PGK
5 CRC0,03855 PGK
10 CRC0,07711 PGK
20 CRC0,15422 PGK
50 CRC0,38554 PGK
100 CRC0,77109 PGK
250 CRC1,92772 PGK
500 CRC3,85545 PGK
1000 CRC7,71089 PGK
2000 CRC15,42178 PGK
5000 CRC38,55445 PGK
10000 CRC77,10890 PGK