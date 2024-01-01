100 перуанских новых солей в колумбийские песо

Сконвертируйте PEN в COP по реальному обменному курсу

S/.1,000 PEN = $1 152 COP

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PEN к COP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

COP
1 PEN в COPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 175,62001 175,6200
Низкий1 120,44001 070,0800
В среднем1 148,41971 118,6876
Изменение2.83%6.61%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PEN к COP

За последние 30 дней максимальный курс PEN к COP составил 1 175,6200, а минимальный — 1 120,4400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 148,4197. Изменение курса PEN к COP в процентном соотношении составило 2.83.

За последние 90 дней максимальный курс PEN к COP составил 1 175,6200, а минимальный — 1 070,0800. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 118,6876. Изменение курса PEN к COP в процентном соотношении составило 6.61.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PEN к COP

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из перуанских новых солей в колумбийские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PEN из выпадающего списка для исходной валюты и COP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PEN в COP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для перуанских новых солей

PEN в USD

PEN в EUR

PEN в GBP

PEN в INR

PEN в JPY

PEN в RUB

PEN в AUD

PEN в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Перуанский новый соль / Колумбийское песо
1 PEN1 152,20000 COP
5 PEN5 761,00000 COP
10 PEN11 522,00000 COP
20 PEN23 044,00000 COP
50 PEN57 610,00000 COP
100 PEN115 220,00000 COP
250 PEN288 050,00000 COP
500 PEN576 100,00000 COP
1000 PEN1 152 200,00000 COP
2000 PEN2 304 400,00000 COP
5000 PEN5 761 000,00000 COP
10000 PEN11 522 000,00000 COP
Обменные курсы Колумбийское песо / Перуанский новый соль
1 COP0,00087 PEN
5 COP0,00434 PEN
10 COP0,00868 PEN
20 COP0,01736 PEN
50 COP0,04340 PEN
100 COP0,08679 PEN
250 COP0,21698 PEN
500 COP0,43395 PEN
1000 COP0,86790 PEN
2000 COP1,73581 PEN
5000 COP4,33952 PEN
10000 COP8,67903 PEN