5 000 нигерийских найр в сьерра-леонские леоне

Сконвертируйте NGN в SLL по реальному обменному курсу

5 000 ngn
69 576 sll

₦1,000 NGN = Le13,92 SLL

Среднерыночный курс в 20:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NGN в SLLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий15,061420,9762
Низкий13,868413,8684
В среднем14,585115,5503
Изменить-7.61%-33.66%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NGN к SLL

За последние 30 дней максимальный курс NGN к SLL составил 15,0614, а минимальный — 13,8684. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 14,5851. Изменение курса NGN к SLL в процентном соотношении составило -7.61.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к SLL составил 20,9762, а минимальный — 13,8684. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,5503. Изменение курса NGN к SLL в процентном соотношении составило -33.66.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в сьерра-леонские леоне

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и SLL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в SLL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Леоне
1 NGN13,91520 SLL
5 NGN69,57600 SLL
10 NGN139,15200 SLL
20 NGN278,30400 SLL
50 NGN695,76000 SLL
100 NGN1 391,52000 SLL
250 NGN3 478,80000 SLL
500 NGN6 957,60000 SLL
1000 NGN13 915,20000 SLL
2000 NGN27 830,40000 SLL
5000 NGN69 576,00000 SLL
10000 NGN139 152,00000 SLL
Обменные курсы Леоне / Нигерийская найра
1 SLL0,07186 NGN
5 SLL0,35932 NGN
10 SLL0,71864 NGN
20 SLL1,43728 NGN
50 SLL3,59320 NGN
100 SLL7,18640 NGN
250 SLL17,96600 NGN
500 SLL35,93200 NGN
1000 SLL71,86400 NGN
2000 SLL143,72800 NGN
5000 SLL359,32000 NGN
10000 SLL718,64000 NGN