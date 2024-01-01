5 нигерийских найр в марокканские дирхамы

Сконвертируйте NGN в MAD по реальному обменному курсу

5 ngn
0,03 mad

₦1,000 NGN = د.م.0,006084 MAD

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в MADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00670,0094
Низкий0,00600,0060
В среднем0,00640,0069
Изменить-8.78%-35.42%
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Соотношение 1 NGN к MAD

За последние 30 дней максимальный курс NGN к MAD составил 0,0067, а минимальный — 0,0060. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0064. Изменение курса NGN к MAD в процентном соотношении составило -8.78.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к MAD составил 0,0094, а минимальный — 0,0060. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0069. Изменение курса NGN к MAD в процентном соотношении составило -35.42.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в марокканские дирхамы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Марокканский дирхам
1 NGN0,00608 MAD
5 NGN0,03042 MAD
10 NGN0,06084 MAD
20 NGN0,12167 MAD
50 NGN0,30418 MAD
100 NGN0,60836 MAD
250 NGN1,52089 MAD
500 NGN3,04179 MAD
1000 NGN6,08357 MAD
2000 NGN12,16714 MAD
5000 NGN30,41785 MAD
10000 NGN60,83570 MAD
Обменные курсы Марокканский дирхам / Нигерийская найра
1 MAD164,37700 NGN
5 MAD821,88500 NGN
10 MAD1 643,77000 NGN
20 MAD3 287,54000 NGN
50 MAD8 218,85000 NGN
100 MAD16 437,70000 NGN
250 MAD41 094,25000 NGN
500 MAD82 188,50000 NGN
1000 MAD164 377,00000 NGN
2000 MAD328 754,00000 NGN
5000 MAD821 885,00000 NGN
10000 MAD1 643 770,00000 NGN