500 нигерийских найр в лесотские лоти
Сконвертируйте NGN в LSL по реальному обменному курсу
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|1 NGN в LSL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0122
|0,0178
|Низкий
|0,0112
|0,0112
|В среднем
|0,0117
|0,0127
|Изменить
|-6.15%
|-36.47%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к LSL
За последние 30 дней максимальный курс NGN к LSL составил 0,0122, а минимальный — 0,0112. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0117. Изменение курса NGN к LSL в процентном соотношении составило -6.15.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к LSL составил 0,0178, а минимальный — 0,0112. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0127. Изменение курса NGN к LSL в процентном соотношении составило -36.47.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в лесотские лоти
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Лесотский лоти / Нигерийская найра
|1 LSL
|88,51630 NGN
|5 LSL
|442,58150 NGN
|10 LSL
|885,16300 NGN
|20 LSL
|1 770,32600 NGN
|50 LSL
|4 425,81500 NGN
|100 LSL
|8 851,63000 NGN
|250 LSL
|22 129,07500 NGN
|500 LSL
|44 258,15000 NGN
|1000 LSL
|88 516,30000 NGN
|2000 LSL
|177 032,60000 NGN
|5000 LSL
|442 581,50000 NGN
|10000 LSL
|885 163,00000 NGN