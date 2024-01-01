1 тысяча нигерийских найр в албанские леки
Сконвертируйте NGN в ALL по реальному обменному курсу
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|1 NGN в ALL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0627
|0,0881
|Низкий
|0,0567
|0,0567
|В среднем
|0,0600
|0,0640
|Изменить
|-9.14%
|-35.38%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к ALL
За последние 30 дней максимальный курс NGN к ALL составил 0,0627, а минимальный — 0,0567. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0600. Изменение курса NGN к ALL в процентном соотношении составило -9.14.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к ALL составил 0,0881, а минимальный — 0,0567. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0640. Изменение курса NGN к ALL в процентном соотношении составило -35.38.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в албанские леки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и ALL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в ALL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Албанский лек / Нигерийская найра
|1 ALL
|17,55970 NGN
|5 ALL
|87,79850 NGN
|10 ALL
|175,59700 NGN
|20 ALL
|351,19400 NGN
|50 ALL
|877,98500 NGN
|100 ALL
|1 755,97000 NGN
|250 ALL
|4 389,92500 NGN
|500 ALL
|8 779,85000 NGN
|1000 ALL
|17 559,70000 NGN
|2000 ALL
|35 119,40000 NGN
|5000 ALL
|87 798,50000 NGN
|10000 ALL
|175 597,00000 NGN