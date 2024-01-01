2 000 мозамбикских метикалов в южноафриканские ранды

Сконвертируйте MZN в ZAR по реальному обменному курсу

2 000 mzn
572,85 zar

MT1,000 MZN = R0,2864 ZAR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в ZARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,29210,3004
Низкий0,28190,2819
В среднем0,28520,2891
Изменить1.36%-4.37%
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Соотношение 1 MZN к ZAR

За последние 30 дней максимальный курс MZN к ZAR составил 0,2921, а минимальный — 0,2819. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2852. Изменение курса MZN к ZAR в процентном соотношении составило 1.36.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к ZAR составил 0,3004, а минимальный — 0,2819. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2891. Изменение курса MZN к ZAR в процентном соотношении составило -4.37.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в южноафриканские ранды

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

MZN в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Южноафриканский ранд
1 MZN0,28643 ZAR
5 MZN1,43214 ZAR
10 MZN2,86427 ZAR
20 MZN5,72854 ZAR
50 MZN14,32135 ZAR
100 MZN28,64270 ZAR
250 MZN71,60675 ZAR
500 MZN143,21350 ZAR
1000 MZN286,42700 ZAR
2000 MZN572,85400 ZAR
5000 MZN1 432,13500 ZAR
10000 MZN2 864,27000 ZAR
Обменные курсы Южноафриканский ранд / Мозамбикский метикал
1 ZAR3,49130 MZN
5 ZAR17,45650 MZN
10 ZAR34,91300 MZN
20 ZAR69,82600 MZN
50 ZAR174,56500 MZN
100 ZAR349,13000 MZN
250 ZAR872,82500 MZN
500 ZAR1 745,65000 MZN
1000 ZAR3 491,30000 MZN
2000 ZAR6 982,60000 MZN
5000 ZAR17 456,50000 MZN
10000 ZAR34 913,00000 MZN