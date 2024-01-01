20 мозамбикских метикалов в южноафриканские ранды
Сконвертируйте MZN в ZAR по реальному обменному курсу
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|1 MZN в ZAR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,2921
|0,3004
|Низкий
|0,2819
|0,2819
|В среднем
|0,2852
|0,2891
|Изменить
|1.36%
|-4.37%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к ZAR
За последние 30 дней максимальный курс MZN к ZAR составил 0,2921, а минимальный — 0,2819. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2852. Изменение курса MZN к ZAR в процентном соотношении составило 1.36.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к ZAR составил 0,3004, а минимальный — 0,2819. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2891. Изменение курса MZN к ZAR в процентном соотношении составило -4.37.
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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в южноафриканские ранды
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Южноафриканский ранд / Мозамбикский метикал
|1 ZAR
|3,49130 MZN
|5 ZAR
|17,45650 MZN
|10 ZAR
|34,91300 MZN
|20 ZAR
|69,82600 MZN
|50 ZAR
|174,56500 MZN
|100 ZAR
|349,13000 MZN
|250 ZAR
|872,82500 MZN
|500 ZAR
|1 745,65000 MZN
|1000 ZAR
|3 491,30000 MZN
|2000 ZAR
|6 982,60000 MZN
|5000 ZAR
|17 456,50000 MZN
|10000 ZAR
|34 913,00000 MZN