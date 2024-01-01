50 мозамбикских метикалов в пакистанские рупии

Сконвертируйте MZN в PKR по реальному обменному курсу

50 mzn
217,81 pkr

MT1,000 MZN = ₨4,356 PKR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в PKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,38874,3887
Низкий4,35624,3439
В среднем4,38054,3742
Изменить-0.69%0.06%
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Соотношение 1 MZN к PKR

За последние 30 дней максимальный курс MZN к PKR составил 4,3887, а минимальный — 4,3562. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,3805. Изменение курса MZN к PKR в процентном соотношении составило -0.69.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к PKR составил 4,3887, а минимальный — 4,3439. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,3742. Изменение курса MZN к PKR в процентном соотношении составило 0.06.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Пакистанская рупия
1 MZN4,35618 PKR
5 MZN21,78090 PKR
10 MZN43,56180 PKR
20 MZN87,12360 PKR
50 MZN217,80900 PKR
100 MZN435,61800 PKR
250 MZN1 089,04500 PKR
500 MZN2 178,09000 PKR
1000 MZN4 356,18000 PKR
2000 MZN8 712,36000 PKR
5000 MZN21 780,90000 PKR
10000 MZN43 561,80000 PKR
Обменные курсы Пакистанская рупия / Мозамбикский метикал
1 PKR0,22956 MZN
5 PKR1,14780 MZN
10 PKR2,29559 MZN
20 PKR4,59118 MZN
50 PKR11,47795 MZN
100 PKR22,95590 MZN
250 PKR57,38975 MZN
500 PKR114,77950 MZN
1000 PKR229,55900 MZN
2000 PKR459,11800 MZN
5000 PKR1 147,79500 MZN
10000 PKR2 295,59000 MZN