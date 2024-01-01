История обменного курса мозамбикский метикал–пакистанские рупии

Обменный курс мозамбикский метикал/пакистанские рупии сейчас составляет 4,356, отражая изменение в размере 0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.505% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 4,379, и минимумом, равным 4,356, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.372% уменьшение стоимости.