莫桑比克梅蒂卡尔 至巴基斯坦卢比 汇率历史

今日 莫桑比克梅蒂卡尔 至巴基斯坦卢比 的汇率目前为 4.369，较昨日变动 0.001%。过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.059%。

过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 至巴基斯坦卢比 的汇率在 08-08-2024 的最高点 4.371 和 04-08-2024 的最低点 4.340 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 04-08-2024，价值下降了 -0.651%。