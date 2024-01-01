2 000 пакистанских рупий в мозамбикские метикалы

Сконвертируйте PKR в MZN по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = MT0,2287 MZN

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PKR к MZN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MZN
1 PKR в MZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,23040,2304
Низкий0,22870,2279
В среднем0,22950,2293
Изменение-0.49%-0.05%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PKR к MZN

За последние 30 дней максимальный курс PKR к MZN составил 0,2304, а минимальный — 0,2287. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2295. Изменение курса PKR к MZN в процентном соотношении составило -0.49.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к MZN составил 0,2304, а минимальный — 0,2279. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2293. Изменение курса PKR к MZN в процентном соотношении составило -0.05.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PKR к MZN

Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в мозамбикские метикалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Мозамбикский метикал
1 PKR0,22867 MZN
5 PKR1,14336 MZN
10 PKR2,28672 MZN
20 PKR4,57344 MZN
50 PKR11,43360 MZN
100 PKR22,86720 MZN
250 PKR57,16800 MZN
500 PKR114,33600 MZN
1000 PKR228,67200 MZN
2000 PKR457,34400 MZN
5000 PKR1 143,36000 MZN
10000 PKR2 286,72000 MZN
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Пакистанская рупия
1 MZN4,37308 PKR
5 MZN21,86540 PKR
10 MZN43,73080 PKR
20 MZN87,46160 PKR
50 MZN218,65400 PKR
100 MZN437,30800 PKR
250 MZN1 093,27000 PKR
500 MZN2 186,54000 PKR
1000 MZN4 373,08000 PKR
2000 MZN8 746,16000 PKR
5000 MZN21 865,40000 PKR
10000 MZN43 730,80000 PKR