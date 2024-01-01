20 мозамбикских метикалов в бахрейнские динары

Сконвертируйте MZN в BHD по реальному обменному курсу

20 mzn
0,118 bhd

MT1,000 MZN = .د.ب0,005907 BHD

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MZN в BHDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00590,0059
Низкий0,00590,0059
В среднем0,00590,0059
Изменить-0.31%0.15%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MZN к BHD

За последние 30 дней максимальный курс MZN к BHD составил 0,0059, а минимальный — 0,0059. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0059. Изменение курса MZN к BHD в процентном соотношении составило -0.31.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к BHD составил 0,0059, а минимальный — 0,0059. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0059. Изменение курса MZN к BHD в процентном соотношении составило 0.15.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в бахрейнские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и BHD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в BHD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

MZN в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Бахрейнский динар
1 MZN0,00591 BHD
5 MZN0,02954 BHD
10 MZN0,05907 BHD
20 MZN0,11815 BHD
50 MZN0,29537 BHD
100 MZN0,59075 BHD
250 MZN1,47687 BHD
500 MZN2,95374 BHD
1000 MZN5,90748 BHD
2000 MZN11,81496 BHD
5000 MZN29,53740 BHD
10000 MZN59,07480 BHD
Обменные курсы Бахрейнский динар / Мозамбикский метикал
1 BHD169,27700 MZN
5 BHD846,38500 MZN
10 BHD1 692,77000 MZN
20 BHD3 385,54000 MZN
50 BHD8 463,85000 MZN
100 BHD16 927,70000 MZN
250 BHD42 319,25000 MZN
500 BHD84 638,50000 MZN
1000 BHD169 277,00000 MZN
2000 BHD338 554,00000 MZN
5000 BHD846 385,00000 MZN
10000 BHD1 692 770,00000 MZN