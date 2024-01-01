История обменного курса малазийский ринггит–тихоокеанские франки

Обменный курс малазийский ринггит/тихоокеанские франки сейчас составляет 23,407, отражая изменение в размере 0.045% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.169% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 23,480, и минимумом, равным 23,381, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.171% уменьшение стоимости.