История обменного курса малазийский ринггит–вату Вануату

Обменный курс малазийский ринггит/вату Вануату сейчас составляет 25,585, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.332% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/вату Вануату колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 25,777, и минимумом, равным 25,553, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.540% увеличение стоимости.