История обменного курса малазийский ринггит–вьетнамские донги

Обменный курс малазийский ринггит/вьетнамские донги сейчас составляет 5 409,480, отражая изменение в размере 0.025% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.606% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 5 443,530, и минимумом, равным 5 403,450, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.393% уменьшение стоимости.